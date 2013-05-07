Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
82
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Федоров
Максим Федоров
71
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
58
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
68
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
82
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
16'
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Запасные
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Яркин
Александр Яркин
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
-
Носов
Александр Носов