Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
69
-
Корытько
Владимир Корытько
52'
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
37'
85
-
Дудченко
Константин Дудченко
77
Запасные
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Малоян
Артур Малоян
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
Нефтехимик
мин
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Уридия
Мераби Уридия
17'
86
-
Чала
Вальтер Чала
90
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Бочаров
Никита Бочаров
66
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Устинов
Виталий Устинов
78
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Нуров
Георгий Нуров
62
Запасные
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Галиакберов
Руслан Галиакберов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов