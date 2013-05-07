Волгарь
мин
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Зуйков
Сергей Зуйков
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Жиров
Александр Жиров
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
81
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
83
-
Романенко
Владимир Романенко
61
-
Алхазов
Александр Алхазов
65
Запасные
-
Сафронов
Павел Сафронов
-
Намашко
Станислав Намашко
-
Васиев
Фарход Васиев
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Пилиев
Ника Пилиев
-
Машуков
Аслан Машуков
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
63
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Фомин
Семен Фомин
46
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Глушков
Никита Глушков
82
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
58
Запасные
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Малышев
Александр Малышев
-
Коротаев
Александр Коротаев
-
Аппаев
Хызыр Аппаев