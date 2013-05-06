Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
12'
90
-
Большаков
Денис Большаков
72
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
78
-
Лабукас
Тадас Лабукас
60
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Обухов
Владимир Обухов
-
Войнов
Денис Войнов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Терентьев
Денис Терентьев
70
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Баженов
Никита Баженов
58
-
Голышев
Павел Голышев
46
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Зуев
Илья Зуев
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Черевко
Александр Черевко
-
Касьян
Александр Касьян
-
Хазов
Антон Хазов