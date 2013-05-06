СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Григалашвили
Шота Григалашвили
52'
75
-
Ходжава
Гоча Ходжава
29'
65'
68
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
10'
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Славнов
Роман Славнов
56
-
Луценко
Евгений Луценко
78
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
-
Никифоров
Владислав Никифоров
-
Радченко
Александр Радченко
Химки
мин
-
Дебле
Серж Дебле
90
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
70
-
Даниловский
Сергей Даниловский
33
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Песегов
Евгений Песегов
57
-
Бреев
Сергей Бреев
90
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Котов
Сергей Котов
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Панюков
Андрей Панюков