Енисей
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
68
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
73
-
Буш
Лауренциу Буш
73
-
Алексеев
Сергей Алексеев
80
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Круг
Евгений Круг
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Бородько
Михаил Бородько
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Алиев
Азер Алиев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Киреев
Андрей Киреев
88
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Диего Карлос
70'
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
71
Запасные
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Попов
Михаил Попов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Васильев
Александр Васильев
-
Маркосов
Михаил Маркосов
-
Заболотный
Антон Заболотный