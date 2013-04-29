Нефтехимик
мин
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Уридия
Мераби Уридия
45'
84
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Бочаров
Никита Бочаров
86
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Нуров
Георгий Нуров
70
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
46
Запасные
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Чала
Вальтер Чала
-
Галиакберов
Руслан Галиакберов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
Сочи
мин
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
74
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
81
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
62
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Скворцов
Николай Скворцов
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Андреев
Максим Андреев
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Арсеньев
Антон Арсеньев