Уфа
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Василенко
Александр Василенко
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Михеев
Андрей Михеев
61
-
Васильев
Александр Васильев
46
-
Голубов
Дмитрий Голубов
71
Запасные
-
Степанов
Игорь Степанов
-
Попов
Михаил Попов
-
Тишкин
Максим Тишкин
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Маркосов
Михаил Маркосов
-
Заболотный
Антон Заболотный
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
67
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
48'
71'
83
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
61
Запасные
-
Помогаев
Семен Помогаев
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Дранников
Иван Дранников
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Герк
Анатолий Герк
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Кобялко
Антон Кобялко