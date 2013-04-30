Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
80
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
12'
48'
77
-
Скавыш
Максим Скавыш
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
50
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
59
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Колинько
Александр Колинько
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Волков
Максим Волков
-
Гацко
Андрей Гацко
Енисей
мин
-
Круг
Евгений Круг
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Буш
Лауренциу Буш
54
-
Чадов
Вячеслав Чадов
11
-
Базанов
Алексей Базанов
65
Запасные
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Алиев
Азер Алиев
-
Алексеев
Сергей Алексеев