Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
77'
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Башкиров
Евгений Башкиров
40
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
46
-
Горбанец
Андрей Горбанец
67
-
Черевко
Александр Черевко
90
-
Касьян
Александр Касьян
90
-
Хазов
Антон Хазов
81
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Николов
Пламен Николов
-
Терентьев
Денис Терентьев
-
Сорокин
Валерий Сорокин
-
Баженов
Никита Баженов
-
Голышев
Павел Голышев
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
69
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
74
-
Медведев
Алексей Медведев
22'
65
Запасные
-
Ханиев
Тимур Ханиев
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Зинович
Дмитрий Зинович
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Болов
Руслан Болов
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго