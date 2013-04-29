Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Глушков
Никита Глушков
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
57
-
Коротаев
Александр Коротаев
46
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
67
Запасные
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
-
Тодорович
Иван Тодорович
-
Олеников
Николай Олеников
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Малышев
Александр Малышев
-
Ставпец
Александр Ставпец
Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Большаков
Денис Большаков
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
89
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Лабукас
Тадас Лабукас
90
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Молодцов
Артем Молодцов
-
Обухов
Владимир Обухов
-
Войнов
Денис Войнов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс