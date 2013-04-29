Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
62
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Жирный
Иван Жирный
88
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
74'
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90'
90
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
71
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
62
Запасные
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Тарабриков
Дмитрий Тарабриков
-
Сикач
Степан Сикач
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Носов
Александр Носов
Волгарь
мин
-
Намашко
Станислав Намашко
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Зуйков
Сергей Зуйков
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пилиев
Ника Пилиев
46
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
9'
64
-
Алхазов
Александр Алхазов
46
Запасные
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Жиров
Александр Жиров
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
-
Антипенко
Александр Антипенко