Сочи
мин
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
48'
90
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Скворцов
Николай Скворцов
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Семенов
Алексей Семенов
Волгарь
мин
-
Намашко
Станислав Намашко
90
-
Зуйков
Сергей Зуйков
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Жиров
Александр Жиров
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
67
-
Пилиев
Ника Пилиев
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
90
Запасные
-
Сафронов
Павел Сафронов
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Васиев
Фарход Васиев
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс