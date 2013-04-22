Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
61
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
88
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Ндри
Алли Ндри
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
Уфа
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
80
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Диего Карлос
75
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
64
-
Данилов
Сергей Данилов
54
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Подкорытов
Константин Подкорытов
-
Степанов
Игорь Степанов
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Василенко
Александр Василенко
-
Васильев
Александр Васильев
-
Маркосов
Михаил Маркосов