Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
88
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Большаков
Денис Большаков
46
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Обухов
Владимир Обухов
90
-
Войнов
Денис Войнов
77
-
Татарчук
Владимир Татарчук
79
-
Лабукас
Тадас Лабукас
90
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Ефимов
Сергей Ефимов
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
46
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
61'
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
83
Запасные
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
-
Носов
Александр Носов