Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
67
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
-
Медведев
Алексей Медведев
90
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
5'
60
Запасные
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Болов
Руслан Болов
Ротор
мин
-
Олеников
Николай Олеников
46
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
89'
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
50
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Глушков
Никита Глушков
90
-
Рылов
Артур Рылов
62
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
78
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Тодорович
Иван Тодорович
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Малышев
Александр Малышев
-
Алейник
Олег Алейник
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Коротаев
Александр Коротаев