СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
62
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
90
-
Радченко
Александр Радченко
72
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
37'
84
Запасные
-
Солосин
Алексей Солосин
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Григалашвили
Шота Григалашвили
-
Ходжава
Гоча Ходжава
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Славнов
Роман Славнов
-
Луценко
Евгений Луценко
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Башкиров
Евгений Башкиров
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
64
-
Баженов
Никита Баженов
84
-
Горбанец
Андрей Горбанец
16'
90
-
Черевко
Александр Черевко
71
-
Голышев
Павел Голышев
90
Запасные
-
Аксанов
Султан Аксанов
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Терентьев
Денис Терентьев
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Сорокин
Валерий Сорокин
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
-
Хазов
Антон Хазов