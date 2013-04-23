Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90'
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
46
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
81
-
Буш
Лауренциу Буш
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
70
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Круг
Евгений Круг
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
Химки
мин
-
Дебле
Серж Дебле
12
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
87
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
24'
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Панюков
Андрей Панюков
67
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Комисов
Виталий Комисов
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Песегов
Евгений Песегов