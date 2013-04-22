Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
85
-
Асеведо
Герсон Асеведо
66
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
64
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
52'
90
Запасные
-
Помогаев
Семен Помогаев
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Семакин
Максим Семакин
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Кобялко
Антон Кобялко
Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
59
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
72
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Колинько
Александр Колинько
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Гацко
Андрей Гацко