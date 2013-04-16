Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
46
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
55
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Глушков
Никита Глушков
90
-
Коротаев
Александр Коротаев
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Малышев
Александр Малышев
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Малыгин
Александр Малыгин
-
Алейник
Олег Алейник
-
Рылов
Артур Рылов
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
88
-
Ерохин
Александр Ерохин
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
64
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
25'
37'
85
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Козорез
Антон Козорез
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Ходжава
Гоча Ходжава
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко