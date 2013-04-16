Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
39
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
77
-
Кобенко
Андрей Кобенко
46
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
55
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Запасные
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Сикач
Степан Сикач
-
Бутырин
Сергей Бутырин
-
Алборов
Мирза Алборов
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
-
Носов
Александр Носов
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Коронов
Игорь Коронов
24'
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
-
Болов
Руслан Болов
90
Запасные
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Зинович
Дмитрий Зинович
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Медведев
Алексей Медведев
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго