Волгарь
мин
-
Намашко
Станислав Намашко
90
-
Зуйков
Сергей Зуйков
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
88
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
70
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
62
-
Машуков
Аслан Машуков
88
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
Запасные
-
Сафронов
Павел Сафронов
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Жиров
Александр Жиров
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Пилиев
Ника Пилиев
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Романенко
Владимир Романенко
Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
46
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Обухов
Владимир Обухов
89
-
Войнов
Денис Войнов
80'
81
-
Лабукас
Тадас Лабукас
90
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Ефимов
Сергей Ефимов
-
Большаков
Денис Большаков
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Татарчук
Владимир Татарчук