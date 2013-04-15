Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
71
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Войдель
Роман Войдель
69
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
86
-
Данилов
Сергей Данилов
46
-
Голубов
Дмитрий Голубов
76'
90'
90
Запасные
-
Подкорытов
Константин Подкорытов
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Василенко
Александр Василенко
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Васильев
Александр Васильев
-
Галыш
Виталий Галыш
Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
90
-
Бочаров
Никита Бочаров
82
-
Пискунов
Антон Пискунов
89
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
60
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
90
Запасные
-
Гаппаров
Аюбхон Гаппаров
-
Галиакберов
Руслан Галиакберов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Лосев
Сергей Лосев
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев