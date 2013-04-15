Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
45
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
58
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
77
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
-
Волков
Максим Волков
-
Гацко
Андрей Гацко
Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
46
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
76
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
88
Запасные
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Ндри
Алли Ндри
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Малоян
Артур Малоян
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Дудченко
Константин Дудченко