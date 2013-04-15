Химки
мин
-
Дебле
Серж Дебле
90
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
87
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Песегов
Евгений Песегов
79
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Панюков
Андрей Панюков
90
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Комисов
Виталий Комисов
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Даниловский
Сергей Даниловский
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Комков
Михаил Комков
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
83
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Новиков
Александр Новиков
68
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
72
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
90
Запасные
-
Помогаев
Семен Помогаев
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Гогниев
Спартак Гогниев
-
Кобялко
Антон Кобялко