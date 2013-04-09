Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Зинович
Дмитрий Зинович
34
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
89'
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
78
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
58
-
Медведев
Алексей Медведев
73'
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Чеботару
Евгений Чеботару
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Болов
Руслан Болов
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Волгарь
мин
-
Намашко
Станислав Намашко
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Зуйков
Сергей Зуйков
90
-
Терехов
Сергей Терехов
57
-
Жиров
Александр Жиров
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
82'
90
-
Машуков
Аслан Машуков
73
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
87
-
Антипенко
Александр Антипенко
62
Запасные
-
Сафронов
Павел Сафронов
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Алхазов
Александр Алхазов