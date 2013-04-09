СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
-
Григалашвили
Шота Григалашвили
54
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
82
-
Ерохин
Александр Ерохин
46
-
Ходжава
Гоча Ходжава
65
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
65
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
55'
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
83
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
61'
87
Запасные
-
Смородин
Евгений Смородин
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Яркин
Александр Яркин
-
Сикач
Степан Сикач
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза