Енисей
мин
-
Кучук
Алексей Кучук
61
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
71
-
Буш
Лауренциу Буш
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Круг
Евгений Круг
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Алиев
Азер Алиев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
-
Алексеев
Сергей Алексеев
-
Роденков
Юрий Роденков
Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
82
-
Сорокин
Валерий Сорокин
74
-
Черевко
Александр Черевко
90
-
Касьян
Александр Касьян
90
-
Голышев
Павел Голышев
35'
79
Запасные
-
Аксанов
Султан Аксанов
-
Вашек
Петр Вашек
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Баженов
Никита Баженов
-
Хазов
Антон Хазов
-
Погребняк
Кирилл Погребняк