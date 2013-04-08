Сочи
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Андреев
Максим Андреев
45'
88
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
20
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Мязин
Андрей Мязин
80
Запасные
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Есин
Владимир Есин
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Ершов
Михаил Ершов
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
Торпедо
мин
-
Скепский
Денис Скепский
71
-
Князев
Иван Князев
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Большаков
Денис Большаков
61
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
61
-
Лабукас
Тадас Лабукас
90
Запасные
-
Рудаков
Антон Рудаков
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Обухов
Владимир Обухов
-
Войнов
Денис Войнов
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс