Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
58
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
87
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
76
-
Малоян
Артур Малоян
64
Запасные
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Дудченко
Константин Дудченко
Химки
мин
-
Дебле
Серж Дебле
85
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
78'
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Песегов
Евгений Песегов
90
-
Комков
Михаил Комков
80
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Михалев
Илья Михалев
71
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Комисов
Виталий Комисов
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Даниловский
Сергей Даниловский
-
Хрущев
Алексей Хрущев
-
Панюков
Андрей Панюков