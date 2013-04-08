Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
86
-
Бочаров
Никита Бочаров
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
46
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Куликов
Александр Куликов
66
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
78
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
90
Запасные
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
-
Галиакберов
Руслан Галиакберов
-
Лосев
Сергей Лосев
-
Устинов
Виталий Устинов
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
80
-
Скавыш
Максим Скавыш
66
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
62
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Колинько
Александр Колинько
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
-
Волков
Максим Волков
-
Гацко
Андрей Гацко