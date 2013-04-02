Волгарь
мин
-
Сафронов
Павел Сафронов
54
-
Намашко
Станислав Намашко
90
-
Васиев
Фарход Васиев
58
-
Зуйков
Сергей Зуйков
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Жиров
Александр Жиров
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
67
-
Антипенко
Александр Антипенко
75
Запасные
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Пилиев
Ника Пилиев
-
Машуков
Аслан Машуков
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
-
Алхазов
Александр Алхазов
СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
-
Григалашвили
Шота Григалашвили
59
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
27
-
Ходжава
Гоча Ходжава
82
-
Радченко
Александр Радченко
46
-
Луценко
Евгений Луценко
90'
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
Соловей
Михаил Соловей
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе