Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Обухов
Владимир Обухов
53
-
Татарчук
Владимир Татарчук
61
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
84
-
Лабукас
Тадас Лабукас
71
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Войнов
Денис Войнов
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
46
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
90
-
Зинович
Дмитрий Зинович
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Медведев
Алексей Медведев
48'
90
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
84
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Джудович
Миодраг Джудович
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Чеботару
Евгений Чеботару
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Болов
Руслан Болов