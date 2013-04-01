Уфа
мин
-
Подкорытов
Константин Подкорытов
46
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Василенко
Александр Василенко
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Войдель
Роман Войдель
78
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Михеев
Андрей Михеев
23
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
56'
90
Запасные
-
Саито
Йосуке Саито
-
Кобозев
Евгений Кобозев
-
Смирнов
Андрей Смирнов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Тишкин
Максим Тишкин
-
Васильев
Александр Васильев
-
Галыш
Виталий Галыш
Сочи
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
10'
84
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Мязин
Андрей Мязин
18'
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
36
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
-
Андреев
Максим Андреев
-
Арсеньев
Антон Арсеньев