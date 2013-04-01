Химки
мин
-
Дебле
Серж Дебле
80
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
86
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
36
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Бреев
Сергей Бреев
82
-
Панюков
Андрей Панюков
90
Запасные
-
Комисов
Виталий Комисов
-
Куканос
Александр Куканос
-
Будаков
Александр Будаков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Михалев
Илья Михалев
Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
90
-
Бочаров
Никита Бочаров
90
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Нуров
Георгий Нуров
74
Запасные
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
-
Галиакберов
Руслан Галиакберов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Лосев
Сергей Лосев
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов