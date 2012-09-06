Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
4'
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
76
-
Сорокин
Валерий Сорокин
60
-
Баженов
Никита Баженов
24'
79
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
61
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Димидко
Александр Димидко
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
О`Коннор
Гарри О`Коннор
-
Хазов
Антон Хазов
-
Черевко
Александр Черевко
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
25'
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
86
-
Чухлей
Андрей Чухлей
73
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
46
-
Гогниев
Спартак Гогниев
82
Запасные
-
Мельник
Иван Мельник
-
Матюгин
Денис Матюгин
-
Котляров
Александр Котляров
-
Дранников
Иван Дранников
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Бочков
Андрей Бочков
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Бирюков
Михаил Бирюков