Ротор
мин
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
65
-
Коротаев
Александр Коротаев
60
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
76
Запасные
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Малышев
Александр Малышев
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Алейник
Олег Алейник
-
Глушков
Никита Глушков
Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
63'
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
46
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Буш
Лауренциу Буш
78
-
Чадов
Вячеслав Чадов
90
-
Базанов
Алексей Базанов
83
Запасные
-
Круг
Евгений Круг
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Алексеев
Сергей Алексеев
-
Роденков
Юрий Роденков