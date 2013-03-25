Сочи
мин
-
Мамаев
Юрий Мамаев
71
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
46
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Федоров
Максим Федоров
65
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
46
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Зинович
Дмитрий Зинович
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
24'
81
-
Медведев
Алексей Медведев
72'
90
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
90
Запасные
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Сирадзе
Давид Сирадзе