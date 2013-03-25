Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ндри
Алли Ндри
68
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
34'
70
-
Белоусов
Сергей Белоусов
80
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Корытько
Владимир Корытько
58'
90
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Дудченко
Константин Дудченко
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Строев
Виктор Строев
62
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
-
Баженов
Никита Баженов
69
-
Сорокин
Валерий Сорокин
67
-
Горбанец
Андрей Горбанец
90
-
Черевко
Александр Черевко
90
-
Касьян
Александр Касьян
35'
90
-
Голышев
Павел Голышев
81
Запасные
-
Аксанов
Султан Аксанов
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Хазов
Антон Хазов
-
Погребняк
Кирилл Погребняк