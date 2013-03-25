Уфа
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
46
-
Войдель
Роман Войдель
72
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
63
-
Маляров
Никита Маляров
90
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Саито
Йосуке Саито
-
Степанов
Игорь Степанов
-
Кобозев
Евгений Кобозев
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Смирнов
Андрей Смирнов
-
Аликин
Павел Аликин
-
Василенко
Александр Василенко
Балтика
мин
-
Сальников
Андрей Сальников
53
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
84
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
23'
60'
68
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
63
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
-
Волков
Максим Волков
-
Гацко
Андрей Гацко