СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Григалашвили
Шота Григалашвили
77
-
Ерохин
Александр Ерохин
90
-
Ходжава
Гоча Ходжава
61
-
Голяткин
Сергей Голяткин
82
-
Славнов
Роман Славнов
69
-
Луценко
Евгений Луценко
31'
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Радченко
Александр Радченко
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
-
Никифоров
Владислав Никифоров
Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Обухов
Владимир Обухов
84
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
37'
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Лабукас
Тадас Лабукас
46
Запасные
-
Скепский
Денис Скепский
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Войнов
Денис Войнов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс