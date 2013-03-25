Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Буш
Лауренциу Буш
70
-
Чадов
Вячеслав Чадов
4'
90
-
Базанов
Алексей Базанов
79
Запасные
-
Круг
Евгений Круг
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Алексеев
Сергей Алексеев
-
Роденков
Юрий Роденков
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Яркин
Александр Яркин
77
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
27'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
82
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
46
Запасные
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Бутырин
Сергей Бутырин
-
Жирный
Иван Жирный
-
Алборов
Мирза Алборов
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
-
Носов
Александр Носов