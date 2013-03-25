Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
44'
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
88
-
Асеведо
Герсон Асеведо
63
-
Астафьев
Максим Астафьев
31
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Помогаев
Семен Помогаев
-
Кот
Игорь Кот
-
Дранников
Иван Дранников
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Семакин
Максим Семакин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Бирюков
Михаил Бирюков
Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
23
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Зинин
Илья Зинин
75'
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
70
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
78
Запасные
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Малышев
Александр Малышев
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Алейник
Олег Алейник
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Глушков
Никита Глушков