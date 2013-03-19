Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
68
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Песегов
Евгений Песегов
72
-
Комков
Михаил Комков
81
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Михалев
Илья Михалев
65
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Куканос
Александр Куканос
-
Будаков
Александр Будаков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Панюков
Андрей Панюков
Уфа
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Василенко
Александр Василенко
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Михеев
Андрей Михеев
26
-
Валикаев
Артур Валикаев
63
-
Голубов
Дмитрий Голубов
69
Запасные
-
Подкорытов
Константин Подкорытов
-
Кобозев
Евгений Кобозев
-
Смирнов
Андрей Смирнов
-
Аликин
Павел Аликин
-
Маляров
Никита Маляров
-
Васильев
Александр Васильев
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк