Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
46
-
Яркин
Александр Яркин
90
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
62
Запасные
-
Сикач
Степан Сикач
-
Бутырин
Сергей Бутырин
-
Жирный
Иван Жирный
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
-
Носов
Александр Носов
Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
68
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
68
-
Астафьев
Максим Астафьев
72
-
Кобялко
Антон Кобялко
37'
90
Запасные
-
Помогаев
Семен Помогаев
-
Кот
Игорь Кот
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Петрович
Бранимир Петрович
-
Бирюков
Михаил Бирюков