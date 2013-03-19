Волгарь
мин
-
Намашко
Станислав Намашко
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Зуйков
Сергей Зуйков
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Жиров
Александр Жиров
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
53
-
Гриднев
Даниил Гриднев
58
-
Чочиев
Алан Чочиев
63
-
Алхазов
Александр Алхазов
70'
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
83
Запасные
-
Сафронов
Павел Сафронов
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Пилиев
Ника Пилиев
-
Машуков
Аслан Машуков
-
Романенко
Владимир Романенко
Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
73
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Буш
Лауренциу Буш
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
57'
84
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Круг
Евгений Круг
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Алексеев
Сергей Алексеев
-
Роденков
Юрий Роденков