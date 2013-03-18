Матч завершен
Томь
Томск
Касьян 19'
Горбанец 33'
Голышев 35'
Димидко 61'
4 : 3
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
Рябошапка 5'
Дзахов 56'
Рябошапка 66'
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
18 марта 2013, 15:00 МСК
18.03.2013, 15:00 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Терентьев
Денис Терентьев
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Димидко
Александр Димидко
61'
61'
62
-
Горбанец
Андрей Горбанец
33'
33'
88
-
Черевко
Александр Черевко
90
-
Касьян
Александр Касьян
19'
19'
89
-
Голышев
Павел Голышев
35'
35'
90
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Строев
Виктор Строев
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Сорокин
Валерий Сорокин
-
Хазов
Антон Хазов
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Нефтехимик
мин
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
63
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
5'
66'
5', 66'
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Джалилов
Искандар Джалилов
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
56'
56'
90
-
Платика
Михаил Платика
83
-
Нуров
Георгий Нуров
90
Запасные
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Галиакберов
Руслан Галиакберов
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов