Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
75
-
Медведев
Алексей Медведев
52'
90
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
84
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Чернышов
Игорь Чернышов
-
Зинович
Дмитрий Зинович
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Болов
Руслан Болов
СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
69
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
-
Григалашвили
Шота Григалашвили
72
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Ерохин
Александр Ерохин
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
60
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
81
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Ходжава
Гоча Ходжава
-
Радченко
Александр Радченко
-
Никифоров
Владислав Никифоров