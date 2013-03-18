Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
64
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
79
-
Коротаев
Александр Коротаев
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
76
Запасные
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Малышев
Александр Малышев
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Алейник
Олег Алейник
-
Глушков
Никита Глушков
-
Рылов
Артур Рылов
Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
77
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
82
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
60
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Корытько
Владимир Корытько
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Малоян
Артур Малоян