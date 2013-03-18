Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
58
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Крючков
Владислав Крючков
16
-
Рытов
Михаил Рытов
46
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
84
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
26'
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Колинько
Александр Колинько
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Волков
Максим Волков
-
Гацко
Андрей Гацко
Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
59
-
Семенов
Алексей Семенов
60
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
67
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Есин
Владимир Есин
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин